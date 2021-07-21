طوكيو – مني المنتخب الأمريكي بخسارته الأولى في 45 مباراة، ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو، بسقوطه اليوم الأربعاء أمام السويد 0-3 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

وسجلت ستينا بلاكستينيوس (هدفين) ولينا هورتيغ، أهداف السويد وصيفة نسخة 2016 في ريو دي جانيرو، في الدقائق 2، و54، و72 على الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى للمنتخب الأمريكي منذ يناير 2019، عندما سقط أمام فرنسا 1-3 في مباراة ودية.

وهي ثاني خسارة للولايات المتحدة في مباراة من تسعين دقيقة في الألعاب الأولمبية، بعد الافتتاح في 2008 عندما عادت بقوة وأحرزت الذهبية.

ويعد المنتخب الأمريكي الأفضل في تاريخ المسابقة الأولمبية، مع أربعة ألقاب في 1996، و2004، و2008، و2012، مقابل لقب لكل من ألمانيا (2016)، والنرويج (2000).

وتلعب في وقت لاحق في المجموعة عينها (السابعة) أستراليا مع جارتها نيوزيلندا.

وفي المجموعة السادسة، اكتسحت البرازيل الصين بخماسية نظيفة، وتلعب لاحقا زامبيا مع هولندا في المجموعة عينها.

وفي المجموعة الخامسة، فازت بريطانيا على تشيلي 2-0، فيما تلعب اليابان المضيفة مع كندا لاحقا.

وتمت تسمية المجموعات بالخامسة والسادسة والسابعة، لعدم الخلط مع المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمسابقة الرجال.

المصدر: أ ف ب