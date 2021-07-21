روسيا – تحدث رئيس هيئة “روستيخ” الحكومية سيرغي تشيمزوف عن تعاون بين روسيا والإمارات في مجال إنتاج مشترك لمروحية خفيفة، كذلك كشف عن مستقبل الطائرة المدنية الروسية الحديثة MC-21.

وفي مقابلة لـRT جرت على هامش معرض “ماكس 2021” الدولي للطيران، قال إن “منطقة الشرق الأوسط دائما مهمة بالنسبة لنا ونتعاون مع بلدان هذه المنطقة بشكل مكثف، كما أن المنطقة تشغل الثلث من مبيعاتنا من الأسلحة، لذلك نحن دائما نعرض ونبيع منتجاتنا بل ونشارك في عمليات التصميم المشترك للأسلحة الحديثة فمثلا منظومة بانتسير يتم إنتاجها بالاشتراك مع تمويل إماراتي”.

وكشف تشيمزوف عن توقيع اتفاقية مع الإمارات لإنتاج مشترك لمروحية خفيفة، وقال: “اليوم وقعنا اتفاقية مع صندوق توازن الإماراتي بشأن الإنتاج المشترك لمروحيات خفيفة سيتم بيعها في أسواق الشرق الأوسط وأسواق العالم”.

وردا على سؤال حول حقيبة حجوزات الطائرة الروسية المدنية الجديدة MC-21 ومدى تأثير العقوبات الغربية على إنتاج الطائرة، قال المسؤول إن إجمالي حقيبة الحجوزات على الطائرة تبلغ 175 طائرة.

وأقر تشيمزوف بتعرض مشروع طائرة MC-21 لصعوبات بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، بما في ذلك توريد بعض التقنيات والمعدات ذات الاستخدام المدني، حيث حظرت واشنطن توريد بعض القطع التي تستخدم في صناعة الطائرة MC-21، لكنه تم تجاوز هذه العقوبات من خلال استبدال هذه القطع بآخرى محلية.

وأشار إلى أنه سيتم الآن البدء بالإنتاج المتسلسل للطائرة المدنية الجديدة، وسيتم إنتاج 4 طائرات في 2022 من هذا الطراز.

كذلك كشف تشيمزوف عن سبب إطلاق تسمية “كش مات” (checkmate) على المقاتلة الروسية الجديدة، حيث أشار إلى أنها مقاتلة فائقة السرعة وخفيفة الوزن وتملك تسليحا قويا.

وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي “ماكس 2021″، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم الأربعاء (21 يوليو 2021).

المصدر: RT