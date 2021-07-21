الذهب في المنطقة الحمراء مع ارتفاع الدولار

الذهب في المنطقة الحمراء مع ارتفاع الدولار

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1805.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1805.50 دولار للأونصة.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى مؤسسة “سي إم سي ماركتس يو كيه” إن “عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلا، وأسواق الأسهم (الأوروبية) أصبحت رهانا أفضل بعض الشيء، مما ينال من بريق الذهب”.

واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

المصدر: رويترز