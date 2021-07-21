واشنطن – أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على روسيا.

وقال أنطونوف في حديث لقناة RT America: “يبدو لي أن بعض الشخصيات السياسية تفضّل اسغلال أوكرانيا أداة للضغط على روسيا، وتغيير السياسة الدولية المستقلة لروسيا، وسياساتها الاقتصادية”.

وأضاف أن “السلوك الخبيث” هو ما تمارسه واشنطن وتتهم موسكو به.

وتابع: “لا أفهم ما هي مصالح الإدارة الأمريكية في أوكرانيا البعيدة للغاية عنها. بحثت هذه المسألة مع الكثير من الساسة، وأحيانا، وأنا لا أمزح ولا أخدعكم، بعضهم لا يعرفون أين تقع أوكرانيا!”.

المصدر: RT