ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الانتخابات استحقاق وطني بامتياز، وكل من أكمل من عمره ثماني عشرة سنة شمسية ويحمل رقمًا وطنيًا مدعو إلى تسجيل اسمه في السجل الانتخابي الآن فلا يتباطأ.

العباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ممارسة الحق الانتخابي مرهونة بالقيد في السجل الانتخابي.

وتابع: “أما من يأنس في نفسه القدرة والكفاءة على خدمة وطنه وأهله كنائب في السلطة التشريعية وتنطبق عليه شروط عضوية البرلمان، فليستعد لتقديم نفسه ووضعها أمام الناخبين لتكون موضوع اختيار، إلا يفعل فتلك خيانة وفساد عظيم”.

وأشار إلى أن ليبيا من الدول التي تزخر بالرجال العظام القادرين على تضميد جراحها والرقي بها، مضيفًا: “الرجال العظام درر ولآلئ، لا يطفون على السطح ولا ينتشرون على الشطآن، أنتم أيها الوطنيون مطلوب منكم الغوص في الأعماق والإتيان بهم، إلا تفعلوا فذلك خيانة للوطن والوطنية الذين تتشدقون بها، وطنكم يتعشم فيكم خيرًا فلا تخذلوه”.