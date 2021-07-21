العداء الإكوادوري كينونيز يتعرض لعقوبة قاسية لعدم الابلاغ عن مكان وجوده

العداء الإكوادوري كينونيز يتعرض لعقوبة قاسية لعدم الابلاغ عن مكان وجوده

سويسرا – أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، إيقاف العداء الاكوادوري أليكس كينونيز لمدة عام لعدم إبلاغه عن مكان وجوده في انتهاك للوائح مكافحة المنشطات.

وفاز كينونيز المتخصص في سباق 200 متر، بميدالية برونزية في بطولة العالم 2019، في الدوحة وتأهل لأولمبياد طوكيو، لكن تم إيقافه مبدئيا الشهر الماضي، واحالة قضيته لمحكمة التأديب التابعة للجنة النزاهة.

وقالت لجنة النزاهة إن كينونيز أقر بمخالفة لوائح المنشطات بغيابه عن ثلاثة اختبارات بين يونيو العام الماضي، ومايو 2021.

وأضافت “تم معاقبته بالإيقاف 12 شهرا، وستبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت في 25 يونيو 2021 وتنتهي الساعة 23:59 في 24 يونيو 2022”.

وتم إلغاء نتائج كينونيز التي سجلها من 19 مايو إلى 25 يونيو، وقالت وحدة النزاهة إن بوسع العداء الاكوادوري الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

المصدر: رويترز