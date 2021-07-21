ألمانيا – كشفت وكالة “بلومبرغ” عن بعض بنود اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول مشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وحسب “بلومبرغ” التي تقول إنها اطلعت على مسودة الاتفاق، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد، فإن الزعيمين اتفقا على فرض عقوبات على روسيا في حال “استخدمت الطاقة سلاحا” ضد أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب الاتفاق تعهدت ألمانيا باتخاذ “خطوات على المستوى الوطني” وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، في حال أقدمت روسيا على مثل هذه الأعمال، دون ذكر أي خطوات محددة.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع في حديث لـ”بلومبرغ”، أن لغة الاتفاق كانت غامضة لأن الإدارة الأمريكية لم ترغب في الكشف مسبقا عن خططها للرد على الأعمال الروسية المحتملة.

ولم يستبعد المسؤول الحد من حجم الغاز الذي سيتم ضخه عبر الأنبوب كأحد الإجراءات المحتملة.

ويتضمن الاتفاق أيضا مساعدات لأوكرانيا، حيث تعتزم واشنطن وبرلين استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في ما يسمى بـ “الصدوق الأخضر” لمساعدة أوكرانيا في الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

وتعهدت ألمانيا بتقديم 175 مليون دولار بمثابة الشريحة الأولى من تلك الاستثمارات. كما ستعين ألمانيا مبعوثا خاصا لدعم مشاريع الطاقة مع أوكرانيا، بتمويل يقدر بـ70 مليون دولار.

وبموجب الاتفاق تعهدت برلين أيضا بحث روسيا على تمديداتفاق ترانزيت الغاز مع أوكرانا، والذي ينتهي سريانه في 2024. ومن المخطط لإطلاق مفاوضات بهذا الصدد في موعد لا يتعدي 1 سبتمبر المقبل.

يذكر أن اللقاء الأخير بين بايدن وميركل أظهر أن الخلافات بين واشنطن وبرلين بشأن المشروع لا تزال قائمة، بينما اكتمل تنفيذ المشروع بنسبة 98%، ومن المتوقع إتمام الأعمال على مد الأنابيب في أغسطس المقبل.

المصدر: بلومبرغ