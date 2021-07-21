أستراليا – تستضيف مدينة برزبين الأسترالية أولمبياد 2032 الصيفي، بعد أن اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية توصية مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء.

وأبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها إندونيسيا، وبودابست، والصين، والدوحة، ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

ولكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين في فبراير الماضي، بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضا.

وتلقى عرض برزبين، إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

واختيرت برزبين، “المدينة المضيفة المفضلة” في فبراير الماضي، ونالت دعم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي.

وستصبح برزبين، ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب بعد ملبورن في 1956، وسيدني عام 2000.

ويعني الاختيار أن أستراليا أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في ثلاث مدن مختلفة.

يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو، ستستضيف هذا الأسبوع أولمبياد 2020 المؤجل، فيما تنظم باريس أولمبياد 2024، واختيرت لوس أنجلوس لاستضافة نسخة 2028.

المصدر: رويترز