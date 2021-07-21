بيانات: إمدادات النفط الصيني إلى كوريا الشمالية تسجل في يونيو أعلى مستوى

بيانات: إمدادات النفط الصيني إلى كوريا الشمالية تسجل في يونيو أعلى مستوى

الصين – أظهرت بيانات قدمتها بكين إلى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الصين زودت كوريا الشمالية بنحو 10 آلاف برميل من النفط المكرر في يونيو، وهي أكبر كمية شهرية في 11 شهرا.

وتدل البيانات الخاصة بتنفيذ الصين للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، على أن بكين قدمت 10725 برميلا أو 1288 طنا من النفط المكرر إلى بيونغ يانغ الشهر الماضي.

ويمثل هذا الرقم أكبر كمية شهرية منذ يوليو الماضي عندما قدمت الصين 12479 برميلا من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية.

وأبلغت روسيا الأمم المتحدة بأنها لم تقدم مثل المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية منذ أكتوبر العام الماضي حتى مايو. وتعتبر الصين وروسيا موردين رئيسيين للطاقة إلى كوريا الشمالية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تم تزويد كوريا الشمالية بـ 23750 برميلا من النفط المكرر، وهو أقل بكثير من سقف كميات الاستيراد السنوي (500 ألف برميل) المفروض بموجب القرار الأممي.

ويطالب هذا القرار الدول الأعضاء للأمم المتحدة بالإعلان عن كمية الإمدادات من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية شهريا.

المصدر: يونهاب