بيع أول نسخة من كتاب قوانين كرة القدم بأكثر من 65 ألف يورو

بيع أول نسخة من كتاب قوانين كرة القدم بأكثر من 65 ألف يورو

لندن – بيعت نسخة نادرة من كتاب قوانين كرة القدم، في مزاد في لندن، أمس الثلاثاء، مقابل 65 ألف و900 يورو، بحسب ما أعلنت دار المزادات الدولية “ساثبيس” على موقعها الرسمي.

وأشارت “ساثبيس” إلى أنه تمت طباعة النسخة المباعة في العام 1859 من قبل نادي شيفيلد الإنجليزي الذي تأسس في العام 1857، ويعتبر أقدم ناد لكرة القدم في العالم.

وتعتبر هذه النسخة واحدة من النسختين الوحيدتين المعروفتين من الإصدار الأول من قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم، والتي تطورت على أساسها كرة القدم الحديثة.

وتقدم الصفحات الـ16 من الكتيب، أول نسخة مقننة لهذه الرياضة، وقد تم العثور عليه بحالة جيدة في سجل قصاصات يجمع ذكريات شيفيلد.

وجاءت هذه النسخة على ذكر تطور القوانين، مع شروح مكتوبة بخط اليد أو ملحق مطبوع يؤكد على حظر “ركل” الكرة باليد أو “دفعها”، وهو ما كان مسموحا به سابقا.

ويحتوي الكتيب على توقيع بالقلم الرصاص لوليام بيكر، أحد أفضل لاعبي شيفيلد وعضو في لجنته والذي وافق على المسودة النهائية للقوانين في 21 أكتوبر 1858، وتمت طباعتها في العام التالي وتوزيعها على جميع أعضاء النادي، بحسب ما أفادت دار المزاد “ساثبيس”.

أما النسخة الوحيدة الأخرى المعروفة، فكانت موجودة في أرشيف نادي شيفيلد، والتي بيعت في يوليو 2011 مقابل 881 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات