طوكيو – تنطلق غدا الخميس منافسات بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، قبل حفل الافتتاح بيوم واحد، والمقرر بعد غد الجمعة.

وسيمثل المنتخبان الأولمبيان المصري والسعودي، العرب في منافسات كرة القدم للرجال في الدورة الأولمبية.

ووضعت القرعة منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة الحديدية، التي تضم أيضا إسبانيا المرشحة الأولى للقب، والأرجنتين، وأستراليا، في حين سيصطدم الأخضر السعودي في المجوعة الرابعة، بمنتخبات البرازيل، وألمانيا، وكوت ديفوار.

وسيكون جدول مواعيد مباريات منتخبي مصر والسعودية في أولمبياد طوكيو على الشكل التالي

الخميس 22 يوليو

مصر # إسبانيا – الساعة 10:30 صباحا (حسب توقيت مكة)

السعودية # كوت ديفوار – الساعة 11:30 صباحا

الأحد 25 يوليو

مصر # الأرجنتين – الساعة 10:30 صباحا

السعودية # ألمانيا – الساعة 14:30

الأربعاء 28 يوليو

السعودية # البرازيل – الساعة 11:00

مصر # أستراليا – الساعة 14:00

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين السعودي والمصري، سيتأهلان إلى دور خروج المغلوب في حال احتلالهما أحد المركزين الأول أو الثاني في مجموعتيهما.

المصدر: RT