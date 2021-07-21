فرنسا – أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، عن دعمه لقبرص بعد أن أعلنت سلطات القبارصة الأتراك عن إعادة فتح جزئي منطقة فاروشا المهجورة تمهيدا لإعادة توطينها.

وقال لو دريان، اليوم الأربعاء، إنه بحث الأمر منذ عدة أيام مع نظيره القبرصي وإنه سيطرح هذه المسألة في الأمم المتحدة.

وتعد مدينة فاروشا القبرصية مهجورة منذ أن أسفرت حرب في عام 1974 عن تقسيم الجزيرة.

ويعبر القبارصة اليونانيون عن مخاوفهم من أن تكون تركيا تنوي الاستيلاء عليها. ووصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، الخطوة بأنها “غير قانونية وغير مقبولة”.

المصدر: رويترز