ليبيا – كشف رئيس العناصر الطبية بمركز الفرز والفلترة داخل مستشفى يفرن العام، عمر الحاج، أن عدد حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى معدل غير مسبوق، رغم التحذيرات قبل العيد من خطورة الازدحام في المصارف والأسواق والأماكن العامة.

الحاج قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز: “خلال أول أيام العيد المبارك، ترددت أعداد كبيرة ممن يشكون أعراض الإصابة وضيق التنفس، لقد حذرنا من تفشي هذا المرض بشكل سريع وتزايد العدد، وشددنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

وحذر من خطورة إهمال المواطن وعدم تعاونه مع الجهات المعنية وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

وثمّن جهود كافة الكوادر من أطباء وتمريض في المركز، على الرغم من ضعف الإمكانيات.