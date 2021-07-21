ليبيا- طالبت منظمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية والخارجية التونسية بالتحرك لمعرفة مصير 50 مهاجرًا تونسيًا.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء تونس أفريقيا وتابعته صحيفة المرصد، فقد أشار مسؤول التواصل بالمنظمة إلى مغادرة هؤلاء تونس خلال الشهرين الماضيين، قبل أن يعترضهم خفر السواحل الليبيين، في وقت لم يتم فيه توثيق عملية احتجازهم خلال شهري يونيو الماضي ويوليو الجاري.

ودعا المسؤول نيابة عن أهالي المهاجرين الرئاسة والوزارة لاتخاذ إجراءات في هذه القضية، والسعي للحصول على معلومات بشأن المحتجزين.