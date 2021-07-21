روسيا – بات تناول الآيس كريم في معرض “ماكس” الدولي للطيران تقليدا لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة وأن المعرض يقام عادة في فترة الصيف.

وشارك الرئيس الروسي امس الثلاثاء في مراسم افتتاح معرض “ماكس 2021” الدولي للطيران، الذي ستستمر فعالياته حتى 25 يوليو الجاري.

وفي النسخ السابقة من معرض “ماكس” كان الرئيس الروسي يقوم بشراء الآيس كريم من عربة الآيس الكريم المتنقلة بشكل مباشر، لكن في هذا العام تم إحضار البوظة إلى المنبر الحكومي بواسطة حقيبة، وقبل فتح الآيس كريم تفحص الرئيس الروسي العبوة بعناية فائقة. كذلك تم توزيع الآيس كريم على أعضاء الحكومة الحاضرين.

ومازح نائب رئيس الحكومة يوري بوريسوف زميله في الحكومة وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف قائلا: “هل سددت ثمنه (الآيس كريم)؟”، ليبتسم الأخير كرد على السؤال.

وفي معرض “ماكس” بالعام 2017 قام بوتين بشراء الآيس كريم لنفسه ولأفراد من الحكومة الروسية، أما في العام 2019 فقام الرئيس الروسي بشراء الآيس كريم لنظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي كان حاضرا في المعرض.

المصدر: RT