الصومال – أفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الأربعاء، بتعرض طائرة ركاب لحادث في مطار الواك بمنطقة جيدو جنوبي البلاد.

وقالت بوابة الأخبار الصومالية Goobjoog News الأربعاء، إن الطائرة أقلعت من نيروبي بكينيا ولم يتضح على الفور سبب الحادث، مشيرة إلى أن الحادث الجوي وقع في مطار الواك.

وأعلنت إدارة جوبالاند أن الطائرة كانت تقل نحو 45 راكبا، قالت وسائل إعلام كينية إنهم جميعا بأمان.

وأظهرت الصور المتداولة للطائرة، انحرافها عن المدرج الرئيسي وارتطامها على الأرض من دون أن يتسبب ذلك بنشوب حريق فيها.

المصدر: goobjoog + Iftiin FM Kenya