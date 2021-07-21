ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر بعث وفدًا عسكريًا إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

المحجوب قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له: إنه يترأس الوفد مدير مكتبه وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الفريق خيري التميمي.

وأضاف: “ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يخرج وطننا معافى في القريب العاجل من نكبة ألمّت به، عمل الوطنيون خلالها على خلاصه، وظهر من لديه الاستعداد لبيعه، فكان ارتزاقيًا يكسب وراء معاناة أهله ونهب ثرواثهم، وتمادوا في العمالة فساهموا في صنع مشروع تنظيم الإخوان الخبيث، ولكن الله أبى ذلك، وقريبًا ستنتصر إرادة الشعب، وينتهي كذب ودجل وزيف ما يروجه الناعقون”.