ليبيا – أعرب عبد القادر موسى الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا عن قلقه من زيادة إصابات كورونا وانخفاض التطعيم في البلاد.

موسى قال في بيان صدر عنه طالعته صحيفة المرصد: “نحن قلقون من الانتشار السريع للفيروس في البلاد، فمعدلات التطعيم المنخفضة للغاية والانتشار سريع، ومن الضروري أن نكون أسرع في استجابتنا، وأهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار فيروس كورونا والمتحورات هو ضمان التطعيم”.

وأضاف موسى قائلًا: “تمكنت البلدان ذات التغطية العالية بجرعتين من اللقاحات من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير، وأننا بحاجة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها، وبحلول عيد الأضحى تتمنى يونيسف لجميع الأطفال في ليبيا وعائلاتهم عيدا آمنًا وصحيًا”.

واختتم موسة بالقول: “وبهدف جعل هذا العيد آمنًا نحث بشدة الجميع في ليبيا على ارتداء الكمامات ومواصلة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر، وعلى التطعيم”.