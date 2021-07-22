ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يحرص على حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية.

وجاء ذلك في رده على أسئلة صحفيين أمس الأربعاء، في ختام زيارته لجمهورية قبرص التركية التي استمرت يومين، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وفي رده على سؤال حول وجود سياسة جديدة لتركيا بشأن ليبيا والانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، قال أردوغان: إن موقف تركيا من هذه القضية من البداية كان حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية” حسب زعمه.

وأضاف: “بفضل نجاحاتنا في المجالين الدبلوماسي والعسكري في ليبيا، منعنا البلاد من الانجرار إلى حرب أهلية طويلة الأمد. وبذلك مهدنا الطريق للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة” دون أن يوضح هل هذه النجاحات التي يتحدث عنها من بينها ارسال اكثر من 10 ألاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة .

أردوغان أشار إلى أن تركيا تتابع التطورات الليبية عن كثب، داعيًا الدول الأخرى لبذل جهودها بإخلاص.