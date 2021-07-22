أستراليا – أكدت دائرة السلع العلاجية الأسترالية تسجيلها وفاة شخصين بسبب تلقي لقاح “Vaxzevria” الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية.

وأفادت قناة “أي بي سي” بأن الدائرة أكدت وفاة شخصين “بسبب اضطراب نزيف نادر” وقعت بعد تلقيهما للقاح شركة “أسترازينيكا”. وأضافت أن الشخصين المتوفيين، وهما رجل بالغ من العمر 44 عاما من ولاية تاسمانيا، وامرأة بالغة من العمر 48 عاما من ولاية فيكتوريا، تلقا لقاح “Vaxzevria” ضد فيروس كورونا.

وحتى الأن استخدمت أستراليا أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا”. وخلال فترة استخدامها – منذ 22 فبراير الماضي – سجلت هيئة السلع العلاجية الأسترالية 6 حالات وفاة نتجت عن تلقي هذا اللقاح. وأجرت أستراليا إجماليا التحقيق في 355 حالة وفاة يعتقد أنها قد تكون مربطة بلقاح كورونا.

وكانت أستراليا قد صادقت على استخدام لقاحين اثنين ضد كورونا في أراضيها، وهما لقاح “فايزر” ولقاح تنتجه شركة “استرازينيكا”. وتدل معلومات وزارة الصحة الأسترالية على أن نحو 10,5 مليون شخص (أكثر من 40% من سكان البلد) قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 2,9 مليون شخص (11,6% من السكان) كلا الجرعتين من اللقاح.

المصدر: تاس