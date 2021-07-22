طوكيو – أحرز مهاجم المنتخب البرازيلي ريشارليسون أول ثلاثية “هاتريك” ضمن مسابقة كرة القدم، في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية – 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل ريشارليسون ثلاثة أهداف متتالية “هاتريك” خلال 23 دقيقة فقط في مرمى نظيره الألماني في الدقائق (7 و22 و30) من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على “استاد نيسان” في مدينة يوكوهاما، في مستهل مشوارهما ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب “السيليساو” البرازيلي على “المانشافت” الألماني (4-2)، وتصدر بالتالي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) الذي تغلب بدوره على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT