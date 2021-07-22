طوكيو – خسر منتخب السعودية أمام كوت ديفوار 1-2، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو الذي يفتتح رسميا غدا الجمعة.

وافتتح منتخب كوت ديفوار باب التسجيل، في الدقيقة 39، بهدف عكسي، أحرزه لاعب السعودية، عبد الإله علي العمري، بالخطأ في مرماه، ثم تعادل سالم الدوسري لصالح الأخضر السعودي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 66، اقتنص فرانك كيسي هدف الفوز لمنتخب كوت ديفوار.

وحصل لاعب كوت ديفوار، أبو بكر دومبيا، على بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، حصد منتخب كوت ديفوار أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي يتصدرها مؤقتا، بينما بقيت السعودية بدون نقاط، وتعقدت مهمتها في بلوغ الدور ربع النهائي، لأنها ستخوض مواجهتين مصيريتين في الجولتين المقبلتين ضد البرازيل حاملة اللقب، وألمانيا.

المصدر: RT