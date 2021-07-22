الانتهاء من بناء أعلى ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي (صوره)

الانتهاء من بناء أعلى ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي (صوره)

إسبانيا – أفادت صحيفة “الغارديان” إنه بعد 17 عاما من “النكسات” اكتمل بناء أعلى مبنى سكني في أوروبا بمدينة بينيدورم، على الساحل الإسباني.

وتم الانتهاء أخيرا من بناء ناطحة السحاب العملاقة “إنتيمبو”، التي يبلغ ارتفاعها 187 مترا والتي تتميز ببرجين توأمين، وتم تزويدها بأسرع مصعد في إسبانيا، حيث يرتفع بسرعة 4.2 متر في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الطابق العلوي في 52 ثانية.

وتنافس “إنتيمبو” المباني المحيطة بها، وتتكون من 47 طابقا، فيما المباني المحيطة لا تتجاوز 25 طابقا.

ويرتبط البرجان المتوازيان في الأعلى بهيكل على شكل ماسي، ويبلغ سعر شقة “البنتهاوس” (الأعلى والأفخم) حوالي 2 مليون يورو (2.4 مليون دولار)، فيما تبدأ أسعار الشقق العادية في ناطحة السحاب من 257 ألف يورو (300 ألف دولار).

وتم بيع 100 شقة من أصل 256 شقة في إنتيمبو مسبقا، حوالي 60٪ للإسبان والباقي للروس والإسكندنافيين والألمان والبلجيكيين.

المصدر: “الغارديان”