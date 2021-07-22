التحالف الدولي: “قسد” شنت هجوما في محيط الحسكة أسفر عن مقتل إرهابي من “داعش” بدعم جوي منا

التحالف الدولي: “قسد” شنت هجوما في محيط الحسكة أسفر عن مقتل إرهابي من “داعش” بدعم جوي منا

سوريا – أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” أن “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد”، “شنت هجوما بمحيط مدينة الحسكة السورية أسفر عن مقتل إرهابي من تنظيم “داعش”.

وقال المتحدث العسكري باسم التحالف واين ماروتو في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن “قوات سوريا الديمقراطية نفذت هجوما في محيط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل إرهابي من تنظيم داعش”.

وأضاف أن “قوات التحالف نفذت غارتين جويتين لدعم القوات الشريكة (قوات سوريا الديمقراطية) لضمان القضاء على التهديد الإرهابي”.

وأضاف أنه “للتحالف الحق الطبيعي في الدفاع عن القوات الشريكة له”، مشيرا إلى أنه “لم يقتل أي مدني نتيجة العملية”.

المصدر: RT