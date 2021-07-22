السعودية – بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمصر.

وأعرب العاهل السعودي عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار”.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، و”التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمصر.

وعبر ولي العهد السعودي عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار”.

المصدر: صحيفة “الرياض”