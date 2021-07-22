الهند.. أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود بين مرضى كورونا

الهند.. أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود بين مرضى كورونا

الهند – أعلنت الهند عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء “الفطر الأسود” الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وقال نائب وزير الصحة الهندي بهاراتي برافين باوار في كلمة بالبرلمان إن “أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب الفطر العفني (الفطر الأسود)”، وهو في العادة مرض نادر لكنه انتشر في الهند بين أشخاص تعافوا من كورونا.

وهذا المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت السلطات إلى أن ولاية ماهاراشترا (غرب) هي الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت 9348 إصابة.

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بهذا الداء إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.

المصدر: “أ ف ب”