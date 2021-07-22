واشنطن – أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) بوب مينديز، أن رؤية العاهل الأردني عبد الله الثاني للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية”.

وقال مينديز في تصريح لقناة “المملكة” الأردنية عقب لقاء الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن: “نحن نحترم ونثق بأحكام الملك، ونثمن ونقدر استضافة الأردنيين للاجئين السوريين وتعاملهم مع هذه التحديات”.

ووصف مينديز الاجتماع بأنه “واحد من أهم الاجتماعات للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مع قادة العالم”.

وأضاف أن “رؤية الملك الأردني للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية”.

وأشار إلى “وجود مصلحة مشتركة في تحقيق الأمن في المنطقة وفي مستقبل مزدهر أيضا للأردن”.

وأضاف: “هذا أكثر ما يتحدث عنه الملك بشغف خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم”.

وأكد أن “الجيل المقبل من الأردنيين سيجد مستقبلا اقتصاديا أفضل”.

وبشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، قال: “كنا حريصين على سماع وجهة النظر الأردنية حول ذلك”.

المصدر: “موقع الغد الأردني”