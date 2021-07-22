الولايات المتحدة – فوجئ زوجان شابان من ولاية نيوجيرسي الأمريكية عندما اكتشفا أن شخصا غريبا اقتحم منزلهما أثناء غيابهما لكنه لم يسرق شيئا منه، بل نظفه وقدم الطعام للقطط ثم غادر.

وقالت وسائل إعلام إن “السارق” غير المألوف هو شخص يدعى “لويس أنجيلينو الثالث” ويقوم بتنظيف شقق أصدقائه لكسب المال.

وكان يعتقد أنه كان ينظف شقة صديقه مارك، لكنه دخل المكان الخطأ، وعند وصوله أمام الباب بحث تحت الممسحة عن المفتاح كما طلب منه مارك أن يفعل وللصدفة، وجد مفتاحا في المكان فدخل وبدأ العمل.

وروى أنجيلينو على “تيك توك” أنه عندما انتهى تلقى اتصالا من صديقه يسأله إن سار كل شيء على ما يرام: “أنا الآن في غرفة معيشتك أنتظر عودتك إلى المنزل.. وألعب مع قططك”، لكن مارك رد: “لكن ليس عندي قطة”.

وعندما عاد الزوجان وجدا أن شقتهما قد تم تنظيفها جيدا من دون أن يفهما ما حدث، وبعد قليل اتصل أنجيلينو بـ”ضحيتيه” وشرح لهما كل شيء.

وبعد انتشار هذه القصة، تلقى أنجيلينو طلبات عدة للحصول على خدماته في التنظيف ويقول إن الحادث قد يكون الدفعة التي يحتاجها لتنمية أعماله الخاصة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية