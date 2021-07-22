لبنان – ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن صاروخا إسرائيليا سقط ليلا في بلدة لحفد بمنطقة جبيل الوسطى، وبحسب المعلومات فهو يزن 250 كلغ وغيرت مساره الدفاعات الجوية السورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الصاروخ تسبب بحفرة هائلة وبتساقط زجاج بعض المنازل. وأكد الأهالي أنهم رأوا وميض ضوء قوي في المنطقة.

وقد حضرت قوة عسكرية لبنانية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.

وأوضحت رئيسة البلدية، نجاة الزغبي، أن صوت الانفجار وانهيار زجاج المباني تسببا بحالة هلع بين الأهالي، وتحدثت عن العثور في خراج البلدة قرب النهر على بقايا شظايا صاروخ.

وتزامن ذلك مع غارات وعمليات إطلاق صواريخ إسرائيلية على ريف القصير وريف حمص، بينما أطلقت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ لاعتراضها.

وكانت شظايا صاروخ إسرائيلي سقطت في بلدة المجدل في الكورة، بعدما كانت قد اعترضته الدفاعات الجوية السورية.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن ضربات جوية، استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، مواقع عسكرية في مدينة حمص السورية، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية نفذت من الأجواء اللبنانية.

المصدر: “ليبانون 24” + LBC + الوكالة الوطنية للإعلام