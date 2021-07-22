فرنسا – اعتاد باريس سان جيرمان منذ أن استحوذت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على أغلبية أسهمه في العام 2011، على التعاقد مع لاعبين كبار في سوق الانتقالات في كل عام.

وهو صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التي شملت ضم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة في العام 2017، مقابل 222 مليون يورو.

ولم يختلف حال سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن استراتيجيته تغيرت نوعا ما، حيث واصل الفريق إبرام صفقات من العيار الثقيل، ولكن دون دفع أموال طائلة، من خلال التعاقد مجانا مع نجوم كبار انتهت عقودهم مع أنديتهم.

وأبرم سان جيرمان ثلاث صفقات مجانية هذا الموسم، بضم كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم، من ليفربول، والإسباني سيرخيو راموس، من ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، من ميلان، إضافة إلى شراء النجم المغربي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

والهدف من هذه الصفقات الجديدة هو مساعدة الفريق، الذي سيطر على كل البطولات المحلية في السنوات العشر الأخيرة، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يعانقه النادي الباريسي على مدار تاريخه.

ولم يتمكن “بي إس جي” من التتويج باللقب الأوروبي الأغلى، إلا أنه كان قريبا في أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من تحقيق هذا الهدف، بوصوله إلى نهائي نسخة 2020 ونصف نهائي نسخة 2021.

ونشرت شبكة “Football on BT Sport”، تشكيلة سان جيرمان في الموسم الجديد، وتساءلت “هل يتوج رجال بوكيتينو (مدرب باريس سان جيرمان) أخيرا بدوري أبطال أوروبا”؟.

وحددت الشبكة التشكيلة الأساسية التي يتوقع أن يلعب بها بوكيتينو في الموسم الجديد وهي كالآتي:

في حراسة المرمى: دوناروما (نافاس، ريكو)

في خط الدفاع: حكيمي (داغبا)، راموس (كيرير)، ماركينيوس (كيمبيمبي، ديالو)، برنات (كورزاوا)

في خط الوسط: فينالدوم (باريديس، تشافي سيمونز)، إدريسا غاي (دانيلو)، فيراتي (هيريرا، رافينيا).

في خط الهجوم: دي ماريا (سارابيا)، مبابي (إيكاردي، مويس كين)، نيمار (يوليان دراكسلر).

المصدر: BT Sport + RT