طوكيو – قامت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالميا، بإيقاد الشعلة الأولمبية للنسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، التي انطلقت رسميا اليوم الجمعة.

وتأجلت المباراة الأولى لنعومي أوساكا في أولمبياد طوكيو، ليوم واحد إلى الأحد المقبل، بناء على طلب منظمي أولمبياد “طوكيو 2020″، لإسناد شرف إيقاد الشعلة الأولمبية لها.

وكان من المقرر أن تبدأ أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، مشوارها غدا السبت، في دورة الألعاب الأولمبية، بمواجهة الصينية سايساي تشينغ على الملعب الرئيسي في مجمع أرياكي للتنس.

ولم تلعب أوساكا، أي مباراة رسمية منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي، بعد قرارها بعدم حضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباريات للحفاظ على صحتها النفسية.

وقالت النجمة اليابانية، البالغة من العمر 23 عاما، إنها تمسكت بقرارها بالابتعاد عن الملاعب، لكنها جاهزة الآن لجعل اليابان فخورة بها.

وأضافت أوساكا في مقال في مجلة تايم “الألعاب الأولمبية استثنائية في حد ذاتها، لكن فرصة اللعب أمام الجماهير اليابانية بمثابة حلم أصبح حقيقة”.

المصدر: وكالات