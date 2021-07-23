إندونيسيا – رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية، راجا سابتا أوكتوهاري، إن اللجنة تخطط للتقدم بطلب جديد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036، بعد فشل سعيها لاستضافة دورة 2032.

وتنافست العديد من المدن والدول على استضافة أولمبياد 2032، ومن بينها العاصمة الإندونيسية، وبودابست، والصين، والدوحة، ومنطقة وادي الرور في ألمانيا، قبل أن تمنح اللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، مدينة برزبين الأسترالية حق استضافة الحدث الرياضي البارز.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية اليوم الجمعة في بيان: “لن نتراجع وسنواصل القتال من أجل استضافة أولمبياد 2036”.

وأضاف: “سنعمل بمزيد من الجدية وسنبذل كل جهد مستطاع لتحقيق حلمنا المتمثل في استضافة الدورة الأولمبية”.

وتسعى إندونيسيا، رابع أكبر دولة في عدد السكان، لأن تصبح رابع دولة آسيوية تستضيف الألعاب الصيفية، بعد اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية.

وسبق لإندونيسيا استضافة دورة الألعاب الآسيوية في 2018.

المصدر: رويترز