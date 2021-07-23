روسيا – توصل خبراء مجلة ” الإيكونوميست” البريطانية إلى أن الروبل الروسي من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في العالم، عقب بيانات مؤشر بيغ ماك الجديدة.

ويستخدم هذا المؤشر لتحديد تعادل القوة الشرائية في مختلف البلدان بناء على تكلفة “برجر” واحد.

وتقوم المجلة البريطانية بإجراء هذه الحسابات منذ عام 1986، مفترضة أن تكلفة شطيرة مصنوعة من مكونات مختلفة، الخبز والجبن واللحوم والخضروات، يمكن أن تكون بمثابة بديل عالمي لسلة من السلع التي تختلف من بلد إلى آخر.

علاوة على ذلك، ونظرا لوجود سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في معظم دول العالم، فإن “مؤشر بيغ ماك”، وفقًا للمجلة، يسمح بتحديد نسبة أكثر إنصافًا بين العملات النقدية والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، عند تحليل هذا المؤشر، يفترض أن السلع ذاتها لها سعر واحد في جميع البلدان.

ولذلك، تعتقد المجلة أن سعر الروبل مقابل الدولار الأمريكي لشهر يوليو 2021 أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 59.9٪، حيث تبلغ تكلفة “بيغ ماك” واحد في روسيا 169 روبل، وليس 5.65 دولار، كما في الولايات المتحدة. لمعادلة التكلفة، يجب أن يكون سعر صرف الدولار، وفقًا لخبراء الاقتصاد، 29.91 روبل، بينما الآن يساوي 74.5 روبل.

ويرصد الخبراء أنه مع المنهجية المستخدمة، يتم التقليل من قيمة عملات العالم، باستثناء البوليفار الفنزويلي، والفرنك السويسري، وكذلك الكرونا النرويجية والسويدية، في حين أن قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني مقابل الدولار مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 11.1٪ و15.9٪ و37.2٪ و38.8٪ على التوالي.

أما أسعار صرف الهريفنيا الأوكرانية والمانات الأذربيجانية، كما تؤكد المجلة، فهي مقيمة بأقل من قيمتها بنسبة 57.7٪ و58.9٪.

المصدر: تاس