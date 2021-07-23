الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين جنوب مأرب

الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين جنوب مأرب

اليمن – أعلن الجيش اليمني، امس سقوط قتلى وجرحى من جماعة مليشيا الحوثي، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن “قوات الجيش استهدفت مجاميع حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات المشيريف وجبل مُراد، ورحبة جنوب مأرب، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”​​​.

وأشارت إلى “قصف مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صرواح غرب مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد”.

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت السبت الماضي، عن سيطرتها على مناطق ومواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بينها مواقع الخرفة في حيد آل أحمد بمديرية رحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية.

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية تستميت للسيطرة على المدينة التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في شمال ووسط اليمن.

المصدر: وكالات