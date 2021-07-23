باكستان – تم العثور على رسالة تهديد للسفير الأفغاني لدى باكستان، في حجاب ابنته التي جرى اختطافها وضربها في إسلام أباد من قبل مجهولين، قبل أن يطلقوا سراحها في وقت لاحق.

وذكرت قناة “1TV”، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية، أنه تم العثور على رسالة تهديد ضد السفير الأفغاني لدى إسلام آباد، نجيب الله علي الخيل، وُضعت في حجاب ابنته قبل أن يتم إطلاق سراحها.

وبحسب نفس المصدر تم العثور على ورقة نقدية من 50 روبية باكستانية (0.3 دولار) في حجاب الفتاة مكتوب عليها “أنت التالي”.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد، اختطفت من قبل مجهولين عندما كانت في طريقها إلى منزلها، وتعرضت للتعذيب ثم أطلق سراحها فيما بعد.

المصدر: نوفوستي