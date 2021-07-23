ألمانيا – كشف البنك المركزي الأوروبي اليوم عن أهداف جديدة لسياسته النقدية، وأشار إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو ، تمشيا مع التزامه بتعزيز التضخم المنخفض.

وكان المركزي الأوروبي قال قبل أسبوعين، في معرض الكشف عن استراتيجية جديدة وهدف معدل للتضخم، إن فترات التضخم المنخفض الطويل تستلزم دعما “قويا ودؤوبا على نحو خاص”، ملمحا إلى أن التحفيز قد يستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون.

وأفاد البنك بأنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو أقل، إلى أن يصل التضخم إلى هدف 2% “قبل فترة طويلة” من نهاية أفق توقعاته، مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى نهاية أفق التوقعات.

وأضاف أن جهود رفع التضخم ينبغي أن تتسق مع استقراره عند مستوى الـ 2% على المدى المتوسط.

وقال بيان البنك المركزي: “قد ينطوي هذا أيضا على فترة انتقالية يكون التضخم فيها فوق المستوى المستهدف على نحو متوسط”.

المصدر: رويترز