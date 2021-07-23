ليبيا – وجه عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة رسالة إلى الليبيين أكد فيها أن قطع الطريق على المال الفاسد الذي يطل برأسه للسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا مهمة وطنية.

اوحيدة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالب الليبيين بالتفاعل مع الانتخابات القادمة، بالتسجيل أولًا، واختيار من يعتقدون أنه الأفضل.

وقال اوحيدة: “أسأل الله العلي العظيم أن يصلح حالكم وحال بلادنا ويهدي عقولكم وضمائركم إلى التفاعل مع الأنتخابات القادمة، بالتسجيل أولًا، واختيار من تعتقدون أنه الأفضل نزاهة وحكمة وقدرة وشجاعة وبعدًا عن الفساد وانتماء للوطن دون غيره، وبعيدًا عن النعرة القبلية والمصالح الشللية والأفكار الايدولوجية المنتمية للخارج”.