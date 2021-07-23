ألمانيا – أعلن فريق بايرن ميونخ خوض مباراة ودية أمام شالكه، على أن يتبرع بمبلغ 1.1 مليون يورو للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي وبالأخص في غربي ألمانيا.

وصرح رئيس نادي بايرن ميونخ، هيربرت هاينر: “في وضع كهذا، ينبغي أن يتحد الجميع، كرة القدم تعيش على التضامن والمسؤولية الاجتماعية”، موجها الشكر لنادي شالكه لانضمامه فورا إلى المبادرة.

وسيتبرع بايرن ميونيخ، بغض النظر عن عائدات المباراة الودية، بمليون يورو للمتضررين في ولايتي شمال الراين-وستفاليا، وراينلاند بالاتينات الأكثر تضررا من الفيضانات، إذ شهدتا مصرع 170 شخصا، إضافة لأضرار أخرى مادية كبيرة، وبمبلغ 100 ألف يورو للمتضررين في ولاية بافاريا، حيث كان الوضع أقل خطورة بكثير.

ولم يحدد موعد المباراة الودية حتى الآن، لذا سيتبرع بايرن بالمبلغ قبل المباراة للمنظمات المسؤولة عن تسليم المساعدات المادية للضحايا والمتضررين.

المصدر: وكالات