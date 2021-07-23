إسبانيا – صرح الإسباني خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، بأنه يرغب في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق لعدة سنوات، مؤكدا من جديد على أن عملية تجديد عقده تسير بصورة طيبة.

وأكدت تقارير إسبانية، أن الطرفين توصلا بالفعل لصيغة عقد جديد بينهما، ولكن لم يتم حتى اللحظة الإعلان رسميا عن تجديد عقد ليونيل ميسي، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت الكتالونية”: “نحن نريد أن يستمر ميسي، وأن يتحقق حلمه بالاستمرار، وأن يبقى في برشلونة لعدة سنوات”.

وأجاب لابورتا على السؤال بشأن الحلقة المفقودة التي تمنع الإعلان عن الاتفاق النهائي قائلا: “ستعرفون يوما فيما كنا نعمل، ولكن لا يمكنني أن أتحدث عن التفاصيل”.

وشدد لابورتا على أن المفاوضات تسير على ما يرام، حيث قال :”نحن جميعاً راضون بسلوك كل طرف، آمل أن تواصل المفاوضات تطورها كما هي الآن”.

ويواجه برشلونة صعوبات في إتمام الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن لتجديد عقد النجم الأرجنتيني، بسبب القيود التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني بشأن سقف الرواتب.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة توصل لاتفاق مع ميسي (34 عاما) بشأن تجديد عقده لمدة 5 سنوات، مع تنازل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني عن 50% من راتبه، للتكيف مع الوضع الاقتصادي بشأن سقف الرواتب ومخلفات جائحة كورونا.

المصدر: وكالات