عدد اللاجئين السوريين المشاركين في الفريق الأولمبي للاجئين في طوكيو 2020 يفوق عدد منتخب سوريا

عدد اللاجئين السوريين المشاركين في الفريق الأولمبي للاجئين في طوكيو 2020 يفوق عدد منتخب سوريا

طوكيو – حصل اللاجئون السوريون على حصة الأسد من الفريق الأولمبي للاجئين المشارك في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو ولغالية 8 أغسطس 2021.

وضمت القائمة النهائية للفريق الأولمبي للاجئين 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن بين الفائزين الـ29 المحظوظين، تسعة من سوريا، وخمسة من إيران، وأربعة من جنوب السودان، وثلاثة من أفغانستان، واثنان من إريتريا، بالإضافة إلى لاجئ واحد لكل من الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق والسودان وفنزويلا. ويتنافس هؤلاء في 12 رياضة.

وفي ما يلي أسماء اللاجئين السوريين الذين سيمثلون الفريق الأولمبي للاجئين التابع للأولمبية الدولية في طوكيو 2020:

أحمد بدر الدين وايس (سوريا) – ركوب الدراجات (على الطريق للرجال)

أحمد عليكاج – الجودو (الفرق المختلطة للرجال)

علاء ماسو – السباحة (50 م سباحة حرة رجال)

آرام محمود – الريشة الطائرة (فردي الرجال)

منى دهوك – الجودو (الفرق المختلطة للسيدات)

ساندا الداس – الجودو (الفرق المختلطة للسيدات)

وائل شعيب – الكاراتيه (الكاتا للرجال)

وسام سلامانا – الملاكمة (رجال في وزن تحت57 كغ)

يسرى مارديني (سوريا) – السباحة (فراشة 100 م سيدات).

وسبق أن مثلت السباحة يسرى مارديني الفريق الأولمبي للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية “ريو 2016” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

بينما سيمثل منتخب سوريا في أولمبياد طوكيو 6 رياضيين فقط، بينهم لاعبة كرة الطاولة، هند ظاظا، البالغة من العمر 12 عاما، وهي أصغر مشاركة في النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، إضافة إلى كل من:

مجد الدين غزال – (الوثب العالي)

معن أسعد رفع الأثقال (وزن ما فوق 109)

أحمد حمشو – فروسية

أيمن كلزية – سباحة (200 م فراشة)

محمد ماسو – الثرياتلون

المصدر: وكالات