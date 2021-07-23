روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لن تسمح بجرها إلى سباق تسلح جديد مكلف، وأكد أن لديها كل ما يلزم للدفاع عن نفسها.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال ندوة حول السياسة الخارجية، اليوم الجمعة: “لن نأخذ في الاعتبار أي تهديدات وإنذارات، لكننا سنتصدى لها بحزم، وبالعمل على تعزيز سيادتنا … لن ننزلق إلى العزلة أو المواجهة”.

وقال: “لن نسمح بجر روسيا إلى سباق تسلح جديد مكلف. نحن لدينا كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا”.

وصرح لافروف بأن “هناك أصواتا، رغم أنها قليلة، لكنها تعبر عن أفكار معينة بصوت عال، وجوهر هذه الأفكار، هو أنه نحتاج إلى التصالح مع الغرب بالشروط التي يقدمها، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، وستُرفع العقوبات”.

وأضاف: “أنا مقتنع، وليس مقتنعا فحسب، ولكن لدينا بالفعل تجربة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، بأن أي تنازلات أحادية الجانب من جانبنا ستُعتبر ضعفا”.

وأوضح لافروف أن ” شركاء روسيا عندما يحصلون على أي تنازلات من جانب واحد يسعون للحصول على المزيد من المطالب غير المقبولة، لذلك سوف ننتهج سياسة خارجية مستقلة ووطنية وبراغماتية”.

المصدر: نوفوستي