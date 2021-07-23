ليبيا – أكد مدير مستشفى سبها العام عبد الرحمن عريش أن الوضع الوبائي في مدينة سبها والمناطق المحيطة بها ذاهب إلى الانتشار.

عريش وفي مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الخميس قال: إن هناك حالات من مختلف مناطق الجنوب تصل بشكل شبه يومي إلى مراكز العزل في المدينة، ونتائج التحاليل تفيد أن هناك ارتفاعًا في عدد المصابين، وبالتالي فإن هذا مؤشر خطير وقد يتسبب في كارثة كبيرة في المدينة.

وبحسب عريش؛ هناك نقص في الأكسجين مع ارتفاع معدل الحالات، خاصةً أن الجنوب وضعه العام هش وإمكانياته ضعيفة وبعده عن مراكز الإمداد يزيد من مشاكله، وضعف المنظومة الصحية التي سببها نقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية بشكل كبير، وتصلهم حالات من غات والشاطئ، وأوباري، ومرزق.

وأكد أن حالات الوفاة بسبب كورونا ما بين يوم الأربعاء وأمس الخميس أربع حالات، موضحًا أن الحالات التي تصل من المناطق البعيدة عن سبها؛ تأتي بعد استفحال المرض.

ورأى أنه في حالة انتشار الوباء بشكل كبير؛ سنُواجه مشاكل كثيرة قد لا نستطيع السيطرة عليها، لأن أغلب مناطق العزل في المنطقة الجنوبية متوقفةٌ عن العمل؛ بسبب غياب الأطباء إلى جانب النقص في الإمكانيات الدوائية، على حد قوله.

مدير مستشفى سبها أكد وجود نقص الأمصال الخاصة بلدغة العقرب، مضيفًا: “هذه مشكلتنا الدائمة في الجنوب، وهذا المصل غير متوفر أيضًا في القطاع الخاص، أعلمنا وزارة الصحة بحجم المشكلة وننتظر الحل”.