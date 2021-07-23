أفغانستان – أفادت قناة “Tolo News” الأفغانية بمقتل أكثر من 100 مدني على يد مجهولين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الأفغانية، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

واتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان التي تسيطر على المنطقة بقتل الناس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، ميروايس ستانيكزاي: “نظم الإرهابيون بأمر من أصحابهم من بنجاب هجوما على منازل تابعة للمدنيين الأبرياء في منطقة سبين بولداك، ونهبوا المنازل وقتلوا مئة شخص بريء”.

وأضافت القناة أن حركة طالبان تنفي تورطها في قتل السكان المدنيين.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت من جديدة تحت سيطرة القوات الحكومية. وتعد هذه المنطقة نقطة استراتيجية تجارية هامة.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة. وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم. وكان ممثلون عن واشنطن وعن حركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب. وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

المصدر: نوفوستي