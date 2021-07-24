طوكيو – ودعت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، منافسات مسابقة كرة الطاولة، بخسارتها أمام النمساوية جيا ليو 0-4، اليوم السبت.

ودامت مباراة ظاظا، البالغة 12 عاما، والمخضرمة جيا، البالغة 39 عاما، 24 دقيقة، لتنتهي 4-11، و9-11، و3-11، و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.

وتحولت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا، خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

وفي مباريات أخرى، خسرت التونسية، فدوى القارسي، أمام المونغولية، بولوريردين باتمونخ (1-4) في 32 دقيقة.

وفي الزوجي المختلط، يلعب في وقت لاحق المصريان ديما مشرف، وعمر عصر، ضد الكوريين الجنوبيين لي سانغسو، وجيون جيهي.

وفي فردي الرجال، يلعب السعودي علي الخضراوي، مع التشيكي لوبومير يانتشاريك، والتونسي آدم حمام، مع الأوكراني لي كو، والجزائري العربي بورياح، ضد المجري بنسي ماجوروس، فيما تواجه المصرية يسرى حلمي، الفرنسية جيا نان يوان.

المصدر: وكالات