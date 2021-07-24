طوكيو – تنتظر الجماهير التونسية والعربية على أحر من الجمر، النزال المرتقب لبطل التايكواندو، التونسي محمد خليل الجندوبي، في نهائي منافسات وزن 58 كلغ لفئة الرجال، في أولمبياد طوكيوالحالية.

ويلتقي الجندوبي في النهائي، اليوم السبت، في الساعة 15:45 عصرا حسب توقيت السعودية، الـ12:45 بتوقيت غرينيتش، مع الإيطالي فيتو دياكلا، الذي فاز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي على الأرجنتيني لوكاس لاوتارو جوزمان (29-10).

وبات الجندوبي على مشارف إحراز أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، الذي انطلقت منافساته رسميا، أمس الجمعة، بعد عام من التأجيل جراء جائحة فيروس كورونا.

وكان الجندوبي، تأهل للمباراة النهائية، وضمن إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في منافسات وزن 58 كلغ، بعد إقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ، بطل العالم 2019، علما بأنه كان قد اكتسح في الدور ربع النهائي، الإثيوبي سولومون ديمسي (32-9)، وفاز في الدور الأول على بطل أوروبا 2018، ووصيف بطل العالم 2017، الروسي ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية (25-18)، بعد ثلاث جولات انتهت بـ(2-4)، (10-3)، و(13-11).

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط، لوزن 54 كلغ.

المصدر: RT + وكالات