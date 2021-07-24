ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن الوضع الوبائي مازال حرجًا للغاية ومقلق في المنطقة الغربية وبعض مناطق الجنوب، مشيراً إلى أن هناك انتشار سريع لفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إن زليتن من أحد المدن التي تشهد تزايد في الحالات الموجبة يومياً وازدحام على أقسام العزل والمختبر المرجعي.

وأضاف: “الحالات الموجبة خلال 3 أيام التي سبقت العيد كانت تسجل ما بين 275 إلى 258 حالة لكن الاصابات تزايدت خلال العيد في ظل عدم التزام المواطنين بشكل نموذجي بالإجراءات الاحترازية”.

وشدد على أن إدارة التطعيمات تريد تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان ليبيا عامة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أوضح أن تأخر الجرعة الثانية من اللقاح يعتمد على توفر المطاعيم، لافتاً إلى أنه تم اجراء حملات استثنائية قبل عيد الأضحى لزيادة عدد المطعمين في خمس مدن من الغرب الليبي وهي مصراته والزاوية وزليتن والخمس وزواره.