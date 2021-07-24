ليبيا – شرع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي في توزيع عدد 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي الجرعة الاولى لمستحقيها من المواطنين في عدد من الأماكن العامة بمدينة طرابلس.

أمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للجهاز على أن برنامج توزيع اللقاح يأتي في إطار التعاون بين الجهاز وإدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الامراض بهدف منحه لأكبر عدد من المواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف فرق فنية متخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في كل من ميدان الشهداء والساحة العامة الملاصقة لمستشفى ابوسليم للحوادث والجراحات والعيادة المجمعة القرقني في منطقة عين زارة ومنطقة سوق الجمعة بالقرب من فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض والساحة العامة الملاصقة للمركز الصحي ابوشوشة بمنطقة تاجوراء وأمام المركز الوطني لمكافحة الامراض بمنطقة قرجي.

وأشار العوزي في السياق نفسه لتعميم مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الدكتور “رضاء شعوتة” خلال اليومين الماضيين الموجه لمدراء المرافق الصحية ضرورة منح اللقاح لمستحقيه من كبار السن حتى وإن لم يكونوا مسجلين في المنظومة في خطوة يهدف من خلالها منحه لأكبر عدد من المواطنين وضمان عدم الإصابة بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

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