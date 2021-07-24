التونسي الجندوبي يحصل على أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

التونسي الجندوبي يحصل على أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

طوكيو – توج التونسي محمد خليل الجندوبي، بأول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، في منافسات رياضة التايكواندو في فئة وزن تحت 58 كيلوغراما.

واكتفى البطل التونسي بالميدالية الفضية، بعد خسارته اليوم السبت، المباراة النهائية أمام الإيطالي فيتو دياكلا، بنتيجة 12-16

وفاز الجندوبي بالجولة الأولى 5-2، فيما خسر الجولة الثانية 4-6، والثالثة 3-8.

وكان الجندوبي (19 عاما)، ضمن منح بلاده والعرب أول ميدالية في أولمبياد طوكيو، بعد تأهله صباح اليوم السبت، إلى المباراة النهائية، بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ، بطل العالم 2019.

وهذه الميدالية رقم 14 في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية، والثانية في التايكواندو بعد برونزية الوسلاتي في أولمبياد ريو 2016 لوزن تحت 80 كيلوغراما.

جدير بالذكر، أنه سبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط، لوزن 54 كلغ.

المصدر: وكالات