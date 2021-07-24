الصين – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19، امس نزولا من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 12 إصابة قبل يوم.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20، نزولا من 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

المصدر: رويترز