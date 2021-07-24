ونجح الخفاجي في العبور لربع النهائي في فردي الرجال، بعد احتلال المركز الثاني في جولة الإعادة.

وسيخوض الخفاجي، التصفية الرابعة من ربع نهائي السباق، في مجموعة تضم 5 رياضيين، وهم البرازيلي فيريرا والأسترالي باري والألماني زيدلر والليتواني كرازكوننس والفلبيني نيفيرز.

ويتأهل من التصفية، 3 رياضيين فقط إلى نصف النهائي بشكل مباشر، ويحتاج اللاعب العراقي، إلى تحسين رقمه الشخصي لبلوغ المربع الذهبي.